В ЦВК пояснили, що «Опоблок» запізно згадав про Єфремова

Екс-голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не може зайняти місце Володимира Пилипенка у виборчому списку партії «Опозиційний блок» на позачергових виборах до Верховної Ради України, оскільки цього не передбачає закон «Про вибори народних депутатів України».

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на «24 канал».

Як розповів Радченко у вівторок, закон «Про вибори народних депутатів України» дозволяє виключати, проте не надає права включати інших кандидатів на заміну до виборчого списку партії, схваленого з'їздом партії після встановленого терміну, а саме 10 червня.

За його словами, політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених до виборчого списку, якщо таке рішення буде ухвалено на з'їзді.

Заступник голови Центрвиборчкому додав, що якщо ж партія порушить норми закону, то у ЦВК можуть виникнути запитання щодо реєстрації виборчого списку такої політсили.

15 червня нардеп Євген Мураев заявив, що Єфремов займе місце Володимира Пилипенка в першій десятці виборчого списку партії «Опозиційний блок» на позачергових виборах до Верховної Ради України. За його словами Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку» замість Пилипенка, який прийняв рішення не брати участі у виборчій кампанії.

Як відомо, Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку самопроголошеної «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід Єфремову у вигляді арешту до 22 червня.