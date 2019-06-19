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Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Жукова

За повернення попередньої назви проспекту Григоренка проголосували 59 депутатів Харківської міської ради.


Про це повідомляє МедіаПорт.

Проти проголосували 13, утрималися — 0.

Повернення назви у рішенні обґрунтовується тим, що «життя і діяльність Жукова Г. К. пов'язані зі спротивом та вигнанням нацистських окупантів з України, а також визволенням міста Харкова у часи Другої світової війни 1939-1945 рр». Цим же рішенням депутати міськради найменували вулицею Петра Григоренка ділянку від вулиці Римарської до вулиці Клочківської.

Від представників громадськості на сесії виступив Ігор Рассоха. Він сказав депутатам, що вони порушують закон.

Зняти питання з розгляду сесії для проведення громадських слухань вимагав позафракційний депутат Ігор Черняк. Пропозицію Черняка та Рассохи підтримав голова фракції «Самопоміч» у міській раді Тарас Сітенко.

На сесії виступив народний депутат Євген Мураєв, якому міський голова Кернес надав слово без голосування, на що звернув увагу Ігор Черняк. Мураєв назвав представників громадськості, які прийшли до сесійної зали, неонацистами. Ті його — «путинською підстилкою». Мураєву скандували «Ганьба!».

Після голосування Кернес покинув залу разом з Мураєвим.

Харківську міську раду пікетують представники націоналістичних громадських організацій та політичних партій «Свобода» і «Національний корпус».

Повернути «декомунізованому» проспекту у Харкові ім'я Жукова — вимога автора електронної петиції №4563 «Верните харьковчанам историю!», яка з'явилася на сайті міськради 8 травня. Петицію публічно підтримав Харківській міський голова Харкова Геннадій Кернес, вона зібрала 5587 голосів. Ініціативу Кернес почав коментувати за кілька тижнів до того, як заявив про участь у позачергових парламентських виборах.

Український інститут національної пам'яті застеріг Харківську міську раду від повернення назви на честь Жукова. Там зазначили, що це суперечитиме закону про декомунізацію і закону «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». І попередили, що в разі прийняття рішення, звертатимуться до Генеральної прокуратури «щодо визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності».

Проспект Жукова був перейменований на пр. Петра Григоренка у 2016 році розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна.

В ОДА, нині очолюваній Юлією Світличною, в офіційних заявах коментують питання Жукова так: «Рішення щодо назв об’єктів топоніміки мають прийматися відповідно до чинного законодавства».


"ОБКОМ"

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19 Июня 2019 11:31

 

 

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