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Верховний Суд скасував рішення двох судів щодо тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій у Києві

Верховний Суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 6 липня 2018 року і постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 20 грудня 2018 року у справі №826/8441/17 за позовом Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» до Київської міської держадміністрації про скасування відповідного розпорядження, яким затверджено тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій.


«Справу направили на новий розгляд до суду першої інстанції. Постанова Верховного Суду набула чинності 12 червня й оскарженню не підлягає», - повідомляють у прес-службі КМДА в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому в міській адміністрації надали офіційну інформацію для споживачів щодо встановлення цін на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій.

«Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ключові рішення щодо управління будинком, зокрема щодо вартості послуг, вибору управляючої компанії, ухвалюються шляхом проведення будинкових зборів та голосування співвласників. Київська міська державна адміністрація готова забезпечити надання консультацій мешканцям із приводу порядку реалізації їхніх прав та надати у межах повноважень підтримку цього процесу за відповідним запитом», - йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що згідно з цим законом, поняття «тариф» не застосовується з червня минулого року. Органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф.

«На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями і жителями, на підставі якої здійснюється обслуговування будинків. Ціна базується на фактичних витратах підприємства», - йдеться в інформації.

У міськадміністрації зазначили, що вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає рівень витрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, витрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо.

«Також нагадуємо, здійснення будь-якого перерахунку за послугу відбувається в установленому законом порядку внаслідок ненадання або надання не в повній мірі певної послуги», - йдеться в повідомленні.


"ОБКОМ"

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19 Июня 2019 12:01

 

 

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