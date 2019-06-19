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Група Bellingcat визначила причетних до катастрофи MH17

Після 14:00 за Києвом очікуються результати офіційного розслідування міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи «Боїнга-777».


Дослідницька група Bellingcat ідентифікувала причетних до катастрофи малайзійського «Боїнга-777» у небі на Донбасі у 2014 році, повідомляє Радіо Свобода.

Як йдеться у звіті дослідників, серед причетних є ім’я Ігоря Гіркіна (прізвисько «Стрєлков»), Сергія Дубинського (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), Леонід Харченко, позивний «Крот», Едуард Гільязов (позивний «Рязань»), група Безлера і сам Ігор Безлер (прізвисько «Бєс»), Сергій Поваляєв (позивний «Боцман»), Валерій Стельмах («Найомнік» і «Батя»), Ігор Українець (позивний «Міньор»), «Батальйон Восток», Олександр Ходаковський (позивний «Скіф»), Олександр Семенов (прізвисько «Сан Санич»).

У звіті йдеться, що Гіркін як один з ключових ватажків проросійських бойовиків на Донбасі знав про перекидання «Бука» і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території. Повідомляється, що російський генерал Сергій Дубинський координував пересування ракетного комплексу в день катастрофи на Донбас і його відправці у зворотному напрямку до Росії.

Інші особи зі списку таким чи іншим чином були причетні до охорони установки, членів перевезення екіпажу, координації пересування, сприяння у помилковій ідентифікації літака тощо.

Сьогоднішній новий звіт Bellingcat, як кажуть дослідники, «спрямований на визначення особи більшості осіб, досі невідомих громадськості, які були почуті та/або згадані про перехопленнях телефонних розмов СБУ».

Крім звіту міжнародної групи громадських розслідувачів Bellingcat, сьогодні, після 14:00 за Києвом очікуються результати офіційного розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, яка готує докази для майбутніх кримінальних справ через збиття літака.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі не називали, розслідування триває.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.


"ОБКОМ"

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19 Июня 2019 13:07

 

 

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