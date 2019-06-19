У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

У Києві знайшли мертвим координатора групи «Інформаційний спротив», нардепа фракції «Народний фронт» Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє інший «народофронтівець» Антон Геращенко у Facebook, пише Українська правда.

За попередніми даними, Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї.

«Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук», - пише Геращенко.

У коментарі каналу «112 Україна» нардеп розповів також, що дружина Тимчука подзвонила в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.

«Поки приїхала швидка допомога, Дмитро уже помер. Наразі на місці працює слідча група», - додав Геращенко.

У прес-службі Національної поліції «Українській правді» підтвердили факт смерті Тимчука.