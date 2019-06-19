|
|
|
У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук
У Києві знайшли мертвим координатора групи «Інформаційний спротив», нардепа фракції «Народний фронт» Дмитра Тимчука.
Про це повідомляє інший «народофронтівець» Антон Геращенко у Facebook, пише Українська правда.
За попередніми даними, Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї.
«Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук», - пише Геращенко.
У коментарі каналу «112 Україна» нардеп розповів також, що дружина Тимчука подзвонила в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.
«Поки приїхала швидка допомога, Дмитро уже помер. Наразі на місці працює слідча група», - додав Геращенко.
У прес-службі Національної поліції «Українській правді» підтвердили факт смерті Тимчука.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку