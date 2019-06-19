 

19 июня

18:19

Кучма у Мінську знов торкнувся теми блокади ОРДЛО

18:03

Суд продовжив арешт Єфремова

15:00

Уряд схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій із 2020 року

14:48

Чотирьох підозрюваних у збитті MH17 оголосять у міжнародний розшук

13:42

У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

13:33

Представник Зеленського у Кабміні оголосив про кінець «Роттердаму+»

13:07

Група Bellingcat визначила причетних до катастрофи MH17

12:01

Верховний Суд скасував рішення двох судів щодо тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій у Києві

11:31

Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Жукова

07:39

Доба ООС: загинув один український військовий, кількох поранено

18 июня

21:39

В ЦВК пояснили, що «Опоблок» запізно згадав про Єфремова

20:07

Ще один нардеп вийшов із фракції «БПП»

19:56

Вищий антикорупційний суд може отримати одразу 3,5 тис. справ, що паралізує його роботу

19:37

Голова зовнішньої розвідки розповів про «особисті відносини» з Зеленським

18:46

Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на суму $250 млн

18:28

Нацбанк скасував обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом

14:16

В Росії оголосили вироки п’ятьом кримським татарам: від 11 до 17 років за ґратами

12:47

Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Луценка

10:38

Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

07:13

Доба ООС: постраждав один українській військовий

17 июня

19:48

Зеленський просить зберегти дипломатичний і санкційний тиск на Росію

09:34

Новинський звозив Онуфрія Московського патріархату до Гундяєва, але згодом злякався (фото)

09:11

Наостанок Гройсман вирішив показати усім свою підлу та дурну натуру

08:00

Дoбa ООС: поранено двох наших військових

16 июня

07:44

Від нічного вибуху у Києві люди не постраждали

07:18

Доба ООС: у неділю поранено одного українського військового

15 июня

20:57

Збірна України U-20 - молодіжний чемпіон світу з футболу

17:49

Нардепа Онищенка, що перебуває у розшуку, позбавили можливості стати нардепом

11:01

У списку «Опоблоку» з’явиться «інакомислячий» екс-регіонал Єфремов

07:40

Дoба ООС: поранено одного українського військового

Чотирьох підозрюваних у збитті MH17 оголосять у міжнародний розшук

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнга» розпочнеться у березні 2020 року.


Прокуратура Нідерландів видасть міжнародні ордери на арешт та оголосить у розшук чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського «Боїнга» у небі над Донбасом в липні 2014 року.

Як повідомляє Європейська правда, про це було оголошено у середу під час презентації результатів розслідування катастрофи, яке проводить міжнародна Спільна слідча група (JIT).

«Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьох осіб, яким буде висунуто обвинувачення. Вони також будуть оголошені у національний та міжнародний розшук. У зв’язку з цим ми оприлюднюємо їхні повні імена та показуємо їхні фото. Це Ігор Гіркін, Сергей Дубінский, Олег Пулатов та Леонід Харченко», - повідомив Фред Вестербеке з прокуратури Нідерландів.

Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрєлков»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнга» розпочнеться у березні 2020 року.

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак «Малайзійських авіаліній» було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Июня 2019 14:48

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (21)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (42)

Урочистого рукостискання від Зеленського (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 