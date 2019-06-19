Чотирьох підозрюваних у збитті MH17 оголосять у міжнародний розшук

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнга» розпочнеться у березні 2020 року.

Прокуратура Нідерландів видасть міжнародні ордери на арешт та оголосить у розшук чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського «Боїнга» у небі над Донбасом в липні 2014 року.

Як повідомляє Європейська правда, про це було оголошено у середу під час презентації результатів розслідування катастрофи, яке проводить міжнародна Спільна слідча група (JIT).

«Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьох осіб, яким буде висунуто обвинувачення. Вони також будуть оголошені у національний та міжнародний розшук. У зв’язку з цим ми оприлюднюємо їхні повні імена та показуємо їхні фото. Це Ігор Гіркін, Сергей Дубінский, Олег Пулатов та Леонід Харченко», - повідомив Фред Вестербеке з прокуратури Нідерландів.

Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрєлков»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського «Боїнга» розпочнеться у березні 2020 року.

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак «Малайзійських авіаліній» було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.