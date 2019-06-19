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Суд продовжив арешт Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.


«Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на два місяці - до 17.08.2019 включно», - повідомила Генеральна прокуратура України на своїй сторінці у Facebook у середу.

Як повідомлялося, Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку самопроголошеної «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Йому також ставлять за провину організаційне та інше сприяння створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» і державна зрада.

24 квітня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову - до 22 червня.


Інтерфакс-Україна

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19 Июня 2019 18:03

 

 

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