Кучма у Мінську знов торкнувся теми блокади ОРДЛО

Перегляд рішення про торговельну блокаду ОРДЛО можна обговорювати лише після повернення українських активів в українське правове поле, заявив Кучма.

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма заявив про неможливість перегляду рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про торговельні обмеження стосовно непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до повернення розташованих на них активів в українське правове поле.

«Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торговельних обмежень стосовно ОРДЛО», - наводить слова Кучми його прес-секретар Дарка Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську в середу.