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Звільнення Аласанії з посади голови «Суспільного» телебачення визнано незаконним

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради «Національної суспільної телерадіокомпанії України» про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.


Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Українська правда.

«Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати», - процитував рішення судді Аласанія.

При цьому в.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зазначила, що рішення Зураба Аласанії суд задовольнив частково. «Рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяні Лебедєвої і Світлані Остапа відхилені», - написала Остапа в Facebook.

Нагадаємо:

31 січня 2019 року наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила звільнити Аласанію з 6 травня 2019 року,.

Аласанія вирішив подати в суд на НСТУ й Наглядову раду, яка вирішила його звільнити.


"ОБКОМ"

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19 Июня 2019 18:39

 

 

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