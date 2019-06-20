Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook, інформує Українська правда.

«Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми», - написав він.

Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова.

«Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми», - пояснив Томіленко.

Як повідомлялося раніше журналіста з розбитою головою 4травня, близько 9 години ранку, побачили перехожі на вулиці на перехресті вулиць Надпільної і Небесної Сотні. Перехожі й викликали «швидку».

У поліції Черкаської області повідомили, що «потерпілий йшов по вулиці, на нього напав невідомий чоловік, який завдав йому тілесних ушкоджень, після чого зник з місця події».

Після нападу Комаров перебував у реанімації у надзвичайно важкому стані. Його прооперували, після чого Комаров впав у кому.

Зазначається, що Комаров у своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми, зокрема, нещодавно писав про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії №62. Він також писав про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупцію в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), однак згодом перекваліфікувала його на ст.115 КК (Замах на умисне вбивство).