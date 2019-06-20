До Філарета на його «собор» прибув лише один «високий» представник – з Росії

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Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до Київського патріархату, проігнорували збори розкольника Філарета.


У Києві у Володимирському соборі за ініціативою почесного патріарха Філарета почався «помісний собор» ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. Про це повідомляє кореспондент Апострофа, публікуючи відповідні фото.

В основному на «соборі» присутні не духовенство, а віруючі. З високого духовенства тільки архієпископ Бєлгородський Іоасаф (РФ), який і раніше підтримував Філарета після його заяв про те, що УПЦ КП продовжує існувати.

Журналістів всередину Володимирського собору не пустили. До початку собору їх намагалися видворити з камерами, коли цього не вийшло, дозволили залишитися, але перед самим початком їх покликали на хвилинний брифінг під дверима собору, а назад уже не пустили.

Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до Київського патріархату, проігнорували збори Філарета.


"ОБКОМ"

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20 Июня 2019 12:49

 

 

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