Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг и розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

Це «символічно», підкреслив Зеленський.

Зеленський ознайомився з проектом реорганізації Адміністрації президента України і її перенесення до будівлі на Європейській площі в центрі Києва, в якій наразі розташовується національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», також відомий як «Міжнародний конгрес-центр» (ICC), повідомляє Інтерфакс-Україна.

На відео, оприлюдненому на сторінці «Команди Зеленського» в соцмережі Facebook, видно, що в презентації брали участь співробітники адміністрації Зеленського.

Проект передбачає реорганізацію АП за типом відкритого офісу, проте реконструйована будівля Українського дому в ньому фігурує як «нова АП - центр розвитку країни». Реконструкція передбачає збереження будівлі в наявних формах і застосування низки сучасних, зокрема, енергоефективних технологій, а також відновлення фонтану.

Передбачається створення актового залу на 500 осіб, коворкінгу для громадян, які звертатимуться з певними ініціативами, кафе, спортзалу. Глава адміністрації Зеленського Андрій Богдан під час презентації заявив: «Ми знайшли концепцію: ми ні копійки не витрачатимемо з державного бюджету».

Під час презентації Зеленському запропонували два варіанти розташування його кабінету - з видом на Дніпро і з видом на Європейську площу, на яку будівля виходить фасадом. Зеленський надав перевагу варіанту Європейської площі, назвавши його «символічним».

Питання реалізації права громадян на протест біля будівлі АП і транспортне рішення залишаються в стадії опрацювання.

Під час презентації Зеленський неодноразово висловлював схвалення положень проекту і наприкінці заявив: «Мені дуже подобається».

Також обговорювалася перспектива організації в нинішній будівлі Адміністрації президента на вул. Банковій музейного комплексу.

П'ятиповерхову будівлю «Українського дому» було побудовано в 1982 році на місці знесеної триповерхової будівлі готелю «Європейський», що дав назву площі. Спочатку і до 1993 року в ньому розташовувалася Київська філія Центрального музею Леніна. Нинішній функціонал будівля отримала в 1993 році.

Площа будівлі перевищує 17 тис. кв. м, вона включає концертний зал площею 782 кв. м, медіа-центр, експозиційні, фуршетні та інші функціональні площі. У будівлі відбуваються конференції, з'їзди, виставки, презентації, концерти, літературні зустрічі та інші заходи.