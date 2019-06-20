Філарет «скасував» усе, що забажав

Сьогодні, 20 червня, почесний патріарх Філарет скликав у Володимирському храмі Києва так званий «собор» про відновлення діяльності УПЦ КП.

У тексті постанови, ухваленої на зустрічі, зазначається, що УПЦ КП для себе скасовує рішення Об'єднавчого Собору, повідомляє RISU.

«Помісний собор не затверджує, а відміняє постанову архієрейського, чи так званого Помісного собору, бо це був не Помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священика та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського Патріархату, на вимогу Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського Патріархату не могло бути об'єднавчого собору українських церков 15 грудня 2018 року і надання Томосу про автокефалію», - йдеться у першому пункті постанови.

У документі зазначається, що УПЦ КП продовжує своє існування і має державну реєстрацію, а Філарет продовжує її очолювати. Крім того, Київський Патріархат заявив про те, що всі монастирі, парафії, богословська академія, закордонні єпархії тощо продовжують належати йому.

«УПЦ КП продовжує бути власником всіх коштів, всього майна (рухомого і нерухомого), придбаного за власні кошти, або переданого їй державними органами, або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, учбові заклади та інше згідно договорів і угод. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи», - наголошується у постанові.

У Філарета вважають, що Київському Патріархату «можуть належати і ті єпархіальні управління і релігійні громади, які перереєстрували свої Статути на ПЦУ, але бажають бути у складі КП».

«Томос про автокефалію, наданий УПЦ 6 січня 2019 року в Константинополі (Стамбулі) не відповідає статуту автокефальних Церков, яким володіють всі автокефальні церкви, і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського Патріархату», - зазначається в документі.

Також учасники Собору дякують Варфоломію «за намагання розв'язати українську церковну проблему», однак наголошують, що текст Томосу не влаштовує КП.