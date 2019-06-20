 

20 июня

16:53

ЄС продовжив «кримські» санкції

16:20

Джерела в КС стверджують, що указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

16:12

Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

14:53

Філарет «скасував» усе, що забажав

14:23

Зеленський перетворив свою адміністрацію на «офіс»

13:24

Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг и розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

12:49

До Філарета на його «собор» прибув лише один «високий» представник – з Росії

10:19

«Інформаційний спротив» просить не поширювати домислів про причини та обставини загибелі Дмитра Тимчука

08:06

Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

07:25

Дoба ООС: є втрати

19 июня

18:39

Звільнення Аласанії з посади голови «Суспільного» телебачення визнано незаконним

18:19

Кучма у Мінську знов торкнувся теми блокади ОРДЛО

18:03

Суд продовжив арешт Єфремова

15:00

Уряд схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій із 2020 року

14:48

Чотирьох підозрюваних у збитті MH17 оголосять у міжнародний розшук

13:42

У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

13:33

Представник Зеленського у Кабміні оголосив про кінець «Роттердаму+»

13:07

Група Bellingcat визначила причетних до катастрофи MH17

12:01

Верховний Суд скасував рішення двох судів щодо тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій у Києві

11:31

Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту Жукова

07:39

Доба ООС: загинув один український військовий, кількох поранено

18 июня

21:39

В ЦВК пояснили, що «Опоблок» запізно згадав про Єфремова

20:07

Ще один нардеп вийшов із фракції «БПП»

19:56

Вищий антикорупційний суд може отримати одразу 3,5 тис. справ, що паралізує його роботу

19:37

Голова зовнішньої розвідки розповів про «особисті відносини» з Зеленським

18:46

Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на суму $250 млн

18:28

Нацбанк скасував обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом

14:16

В Росії оголосили вироки п’ятьом кримським татарам: від 11 до 17 років за ґратами

12:47

Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Луценка

10:38

Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

Філарет «скасував» усе, що забажав

Сьогодні, 20 червня, почесний патріарх Філарет скликав у Володимирському храмі Києва так званий «собор» про відновлення діяльності УПЦ КП.


У тексті постанови, ухваленої на зустрічі, зазначається, що УПЦ КП для себе скасовує рішення Об'єднавчого Собору, повідомляє RISU.

«Помісний собор не затверджує, а відміняє постанову архієрейського, чи так званого Помісного собору, бо це був не Помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священика та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського Патріархату, на вимогу Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського Патріархату не могло бути об'єднавчого собору українських церков 15 грудня 2018 року і надання Томосу про автокефалію», - йдеться у першому пункті постанови.

У документі зазначається, що УПЦ КП продовжує своє існування і має державну реєстрацію, а Філарет продовжує її очолювати. Крім того, Київський Патріархат заявив про те, що всі монастирі, парафії, богословська академія, закордонні єпархії тощо продовжують належати йому.

«УПЦ КП продовжує бути власником всіх коштів, всього майна (рухомого і нерухомого), придбаного за власні кошти, або переданого їй державними органами, або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, учбові заклади та інше згідно договорів і угод. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи», - наголошується у постанові.

У Філарета вважають, що Київському Патріархату «можуть належати і ті єпархіальні управління і релігійні громади, які перереєстрували свої Статути на ПЦУ, але бажають бути у складі КП».

«Томос про автокефалію, наданий УПЦ 6 січня 2019 року в Константинополі (Стамбулі) не відповідає статуту автокефальних Церков, яким володіють всі автокефальні церкви, і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського Патріархату», - зазначається в документі.

Також учасники Собору дякують Варфоломію «за намагання розв'язати українську церковну проблему», однак наголошують, що текст Томосу не влаштовує КП.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

20 Июня 2019 14:53

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (21)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (42)

Урочистого рукостискання від Зеленського (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 