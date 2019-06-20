Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

Православна Церква України на засіданні синоду 24 червня може констатувати факт, що патріарх Філарет вийшов із ПЦУ.

Про це на брифінгу у четвер заявив член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій, повідомляє Українська правда.

За його словами, синод просто констатує факт.

«Я думаю, що у понеділок на синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності», - сказав Євстратій.

На уточнення, чи будуть Філарета відлучати від церкви, владика Євстратій висловив сумнів, що це можливо.

«Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила. Ми до них не маємо стосунку», - сказав Євстратій.

«Я розумію, щоб всім хотілося б різких заяв, а ще щоб за бороди почали один одного тягати. Але наша задача - показати єдність церкви», - додав він.

За його словами, не може бути ніяких різких дій Константинополя щодо Томосу ПЦУ.

«Наша церква показала єдність. Наскільки я знаю, Константинополь має намір висловити жаль щодо дій святійшого Філарета. Але ми показали, що ПЦУ не підтримує таких дій», - переконаний Євстратій.