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ЄС продовжив «кримські» санкції

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за анексію Криму до 23 червня 2020 року.


Про це йдеться у повідомленні ЄС.

«20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, які були запроваджені проти Росії за анексію Криму й Севастополя, до 23 червня 2020 року», - йдеться у прес-релізі.

Рада зазначила, що йдеться про заборону імпорту товарів з Криму й Севастополя до ЄС, інвестиції й туристичні послуги на півострові та експорт деяких товарів і технологій кримським компаніям.

Як повідомлялося, посли країн-членів Європейського Союзу 12 червня погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії за анексію Криму.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді ЄС постійно продовжує економічні санкції проти РФ.


Укрінформ

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20 Июня 2019 16:53

 

 

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