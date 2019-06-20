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Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова

Близько 300 людей вийшли під головний корпус університету ім Шевченка на акцію протесту проти повернення екс-заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на посаду викладача університету.


Як повідомила кореспондентка Громадського, серед учасників переважають студенти історичного факультету, випускники та громадські активісти. Присутній також проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

За кілька хвилин після початку протесту, близько 19:00 протестувальники увірвалися до університету та організували «сидячий протест» біля кабінету ректора.

Напередодні повідомлялося, що Андрій Портнов з вересня знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету, у зв'язку із чим студенти анонсували акцію протесту.

Андрій Портнов, який обіймав посаду радника екс-президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках, 19 травня 2019 р. повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. У 2014 році Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.


"ОБКОМ"

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20 Июня 2019 19:58

 

 

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