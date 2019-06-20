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Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області

«Громадсько-політичної платформи Надії Савченко» висуває 7 мажоритарних кандидатів, чотирьох з них - у Донецькій області.


Про це нардеп Надія Савченко повідомила сьогодні у Facebook:

«Політсила висуває 7 мажоритарних кандидатів, зокрема чотири по Донеччині.

1. Голова партії – Надія Савченко – Донецька область, округ № 51

2. Заступник голови партії Тетяна Проторченко – Донецька область, округ № 52

3. Керівник виборчого штабу Віра Савченко – Донецька область – округ № 45

4. Голова Зеленоярської сільської ради Нікольського району Донецької області Микола Юзвінкевич – Донецька область, округ № 60

5. Депутат Пісківської селищної ради об’єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області Юлія Соловйова – Київська область, округ № 96

6. Голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Протидія торгівлі людьми» Віра Володій – Черкаська область, округ № 196

7. Директор ПП «Редакція газети «Київські ярмарки» Віталій Архіпов – Київська область, округ № 90.

Керівництво політсили прийняло рішення балотуватися по округах Донецької області. Саме там громадяни України зараз найбільше чекають допомоги, підтримки та уваги з боку політиків і влади», - написала Н. Савченко.


"ОБКОМ"

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20 Июня 2019 20:28

 

 

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