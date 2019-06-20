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Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області
«Громадсько-політичної платформи Надії Савченко» висуває 7 мажоритарних кандидатів, чотирьох з них - у Донецькій області.
Про це нардеп Надія Савченко повідомила сьогодні у Facebook:
«Політсила висуває 7 мажоритарних кандидатів, зокрема чотири по Донеччині.
1. Голова партії – Надія Савченко – Донецька область, округ № 51
2. Заступник голови партії Тетяна Проторченко – Донецька область, округ № 52
3. Керівник виборчого штабу Віра Савченко – Донецька область – округ № 45
4. Голова Зеленоярської сільської ради Нікольського району Донецької області Микола Юзвінкевич – Донецька область, округ № 60
5. Депутат Пісківської селищної ради об’єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області Юлія Соловйова – Київська область, округ № 96
6. Голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Протидія торгівлі людьми» Віра Володій – Черкаська область, округ № 196
7. Директор ПП «Редакція газети «Київські ярмарки» Віталій Архіпов – Київська область, округ № 90.
Керівництво політсили прийняло рішення балотуватися по округах Донецької області. Саме там громадяни України зараз найбільше чекають допомоги, підтримки та уваги з боку політиків і влади», - написала Н. Савченко.
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