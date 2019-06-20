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Ректор університету ім. Шевченка пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова
Сьогоднішня акція протесту студентів вже принесла результат.
Про це повідомила екс-заступник міністра освіти України Інна Совсун у Facebook:
«Ректор Університету Шевченка Леонід Губерський щойно на зустрічі зі студентами пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова професором в КНУ».
ДИВ. ТАКОЖ: Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова
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