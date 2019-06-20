Портнова вже звільнено з КНУ

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський звільнив колишнього заступника глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова з посади професора.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Губерський підписав документ, яким скасував наказ про призначення Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету

До цього студенти і випускники університету влаштували сидячий страйк в Червоному корпусі КНУ, вимагаючи звільнити Портнова. У них також сталася сутичка з охороною та адміністрацією університету біля кабінету ректора.

Нагадаємо, 19 травня 2019 року колишній керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну. Він прилетів у Київ 19 травня після 5 років життя за кордоном.