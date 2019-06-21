Доба ООС: трьох українських військових поранено, один отримав травму

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 21 червня говориться:

«20 червня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу МАР'ЇНКИ – зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі ВОДЯНЕ – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – зі станкового протитанкового гранатомету;

населений пункт БЕРЕЗОВЕ – стрілецька зброя;

двічі район населеного пункту ЧЕРМАЛИК – зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки та стрілецької зброї;

ПИЩЕВИК – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

населений пункт КРИМСЬКЕ – зі стрілецької зброї;

район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

ТРАВНЕВЕ – з міномету калібру 120 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

околиці МАЙОРСЬКА – з 82 мм міномету;

НОВОЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм;

населений пункт НОВОЗВАНІВКА – 120 мм міномет та автоматичний гранатомет.

За минулу добу три українських військовослужбовця було поранено, один отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 07:24

 

 

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