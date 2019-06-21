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Вслід за «кримськими» ЄС продовжив і «секторальні» санкції проти Росії

Рішення було ухвалене одноголосно.


Європейський союз ще на півроку продовжує свої санкції проти цілих секторів економіки Росії. Тепер вони лишаються чинними до 31 січня 2020 року, вирішили керівники країн-членів ЄС на своєму саміті – засіданні Європейської ради – у Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода.

Чинність цих санкцій прив’язана до повного виконання мінських домовленостей, і наразі що півроку, оцінивши стан «виконання» Росією цих домовленостей, їх продовжують далі.

За словами дипломатів ЄС, які наводять агентства, ці санкції були схвалені без значних дискусій. Одна з причин – відмова Москви прислухатися до заклику Євросоюзу звільнити полонених українських моряків і їхні кораблі в перебігу сутички в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Офіційно це продовження вже п’ятирічних санкцій буде оформлене наступного тижня.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Раніше Європейська рада продовжила ще на рік, до 23 червня 2020-го, «обмежувальні заходи, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією Криму і Севастополя».

Це означає, що фізичні і юридичні особи, що базуються в Євросоюзі, не мають права на низку різновидів діяльності: імпортувати до ЄС продукти з Криму і Севастополя, робити на півострові будь-які інвестиції (купувати майно чи компанії у Криму, фінансувати кримські компанії чи надавати пов’язані з цим послуги), надавати туристичні послуги, експортувати певні товари чи технології компаніям у Криму чи для використання у Криму (тут ідеться про транспорт, зв’язок, енергетику, пошук і видобування нафти, газу й інших природних копалин, а також надання пов’язаних із цими секторами технічної допомоги, посередницьких, будівельних чи інженерних послуг).

Це пакет санкцій зазвичай щоразу продовжується без обговорень, бо був накладений через окупацію і анексію Криму, яка наразі не припинена.

Крім того, лідери країн Євросоюзу висловили «щонайглибше занепокоєння» через рішення президента Росії Володимира Путіна надавати російське громадянство у спрощеному порядку мешканцям непідконтрольних Києву частин українського Донбасу, яке, за словами з документа, «суперечить духові і цілям мінських домовленостей», і попередили про можливі наслідки.

«Європейська рада продовжить спостерігати за ситуацією на сході України і готова розглянути подальші можливості, включно з невизнанням російських паспортів, виданих усупереч мінським домовленостям, у тісній координації з міжнародними партнерами», – говориться в документі.


"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 07:55

 

 

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