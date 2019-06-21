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20 июня

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Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова

19:13

Офіційна заява КС: указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

18:13

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16:53

ЄС продовжив «кримські» санкції

16:20

Джерела в КС стверджують, що указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

16:12

Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

14:53

Філарет «скасував» усе, що забажав

14:23

Зеленський перетворив свою адміністрацію на «офіс»

13:24

Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг и розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

12:49

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10:19

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Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

07:25

Дoба ООС: є втрати

19 июня

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Звільнення Аласанії з посади голови «Суспільного» телебачення визнано незаконним

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Уряд схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій із 2020 року

14:48

Чотирьох підозрюваних у збитті MH17 оголосять у міжнародний розшук

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Група Bellingcat визначила причетних до катастрофи MH17

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Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

Народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.


Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Громадське.

«Об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося — багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди — вважаю неправильним», — написав він.

Від «Обкому»: «Однодумці» Мустафи по фракції БПП і «єврооптимізму» - Світлана Заліщук та Сергій Лещенко - вирішили балотуватися по мажоритарним округам: у Черкаській області та у Києві відповідно.


"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 10:45

 

 

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