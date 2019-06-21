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Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради
Народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Громадське.
«Об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося — багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди — вважаю неправильним», — написав він.
Від «Обкому»: «Однодумці» Мустафи по фракції БПП і «єврооптимізму» - Світлана Заліщук та Сергій Лещенко - вирішили балотуватися по мажоритарним округам: у Черкаській області та у Києві відповідно.
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