Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

Народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Громадське.

«Об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося — багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди — вважаю неправильним», — написав він.

Від «Обкому»: «Однодумці» Мустафи по фракції БПП і «єврооптимізму» - Світлана Заліщук та Сергій Лещенко - вирішили балотуватися по мажоритарним округам: у Черкаській області та у Києві відповідно.