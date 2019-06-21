Суд пустив Саакашвілі на вибори

Печерський районний суд міста Києва дозволив колишньому президенту Грузії й екс-голові Одеської ОДА, лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Як повідомила у Facebook прес-секретарка Саакашвілі Дарина Чиж, суд визнав, що політик безперервно проживав на території України впродовж останніх 5 років, пише theБабель.

Раніше Саакашвілі заявив, що «Рух нових сил» піде на вибори самостійно без об'єднання з іншими політичними силами.

28 травня Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.