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Фахівці пояснили Зеленському: будівля АП не відповідає музейним потребам

А Український дім - навпаки.


Національний художній музей України заявляє, що будівля Адміністрації президента по вул. Банковій у Києві не відповідає музейним потребам. Про це йдеться в заяві музею в Facebook, передають Українські Новини.

«Очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, побудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не тільки передача права власності на будівлю та землю під ними, але і програма трансформації, відповідне організаційне і фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення - саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі з Президентом і його командою», - сказано в ньому.

Підкреслюється, що Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення.

Одним з основних проектів була програма з реконструкції та розширення існуючого історичного будинку на вулиці Грушевського, 6 і створення поряд з урядовим кварталом на вулиці Інститутській, 3 музейного кварталу.

Наголошується, що в планах два будинки повинні були бути з'єднаними між собою в єдиний комплекс, з новітніми фондохранилищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром.

«Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку і зруйнувати виставковий комплекс по вул. Інститутській, 3. Музей набув десятирічну судову тяжбу, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді в 2012 році. Після трагічних подій, що відбулися в 2014 році, цю ділянку було передано для будівництва Музею Революції гідності», - йдеться в заяві.

Крім того, музей неодноразово заявляв про доцільність створення Музею сучасного мистецтва в своїй структурі та адаптації для нього приміщення Українського дому або будівництво нового будинку.

Згідно із заявою, держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для істотного розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва.

Тому музей радо відгукнувся на ініціативу офісу Зеленського і оперативно вступив в переговори.

Наголошується, що на зустрічі з Зеленським керівництво музею поділилося своїм баченням умов, при яких втілення такого співробітництва можливо.

В першу чергу повинна бути визначена доля двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі - музею Леніна та МВЦ «Музей історії Києва».

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"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 13:46

 

 

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