У вівторок ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у нардепи

Четвер, 20 червня, був останнім днем прийому Центрвиборчкомом документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах народних депутатів України, і тепер у ЦВК є п'ять днів, щоб ухвалити щодо них рішення, зазначає голова комісії Тетяна Сліпачук.

«Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин в останній день реєстрації пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше ніж 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі», - написала Сліпачук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Вона зазначила, що тепер у ЦВК є п'ять днів, щоб обробити й ухвалити рішення щодо кожного пакета документів.

«25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів у депутати, а на наступний день затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів у загальнодержавному та одномандатних виборчих округах», - написала голова ЦВК.