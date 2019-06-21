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«Батьківщина» звернулася до ДБР із заявою про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України

Про це сьогодні заявила лідерка партії, народний депутат України Юлія Тимошенко.


Тимошенко на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна в п'ятницю в Києві.

Вона стверджує, що насправді немає жодного банкрутства ГТС, а з волі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, п'ятого президента України Петра Порошенка та голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва «просто забрали ці гроші, які заробляє наша газотранспортна система, і розділили на своїх офшорних рахунках».

За словами Тимошенко, заяву зареєстровано і включено до Єдиного реєстру розслідувань.

Лідерка «Батьківщини» також повідомила, що її команда звернеться до Зеленського із проханням перешкодити «цій афері».

«Тому ми просимо Володимира Зеленського негайно скликати Раду національної безпеки і оборони, щоб повністю вивчити ці матеріали, і у президента країни є можливість накласти вето на дві постанови уряду, які реально сьогодні позбавляють Україну нашої найціннішої власності», - розповіла Тимошенко.

Вона нагадала, що п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволив передавати ГТС в управління, в концесію або приватизувати.

За її словами, у свою чергу уряд Володимира Гройсмана ухвалив постанови №484 і №496, які передбачають, що новоствореному публічному акціонерному товариству «Магістральні газопроводи України» передається повністю все майно, сховища, транспортна система.

Тимошенко також зазначила, що за цими постановами компанія «Магістральні газопроводи України» повністю виводиться із системи управління держави і передається в управління «невідомо яким міжнародним компаніям».

Вона також зазначила, що ГТС України перебуває в прекрасному технічному стані й на 100% виконує свою функцію: транспортує природний газ і в Україну, і в Європу, і «їй не треба мільярдів коштів для її тотальної модернізації».

«Так, деякі речі з технічного удосконалення робити необхідно, але для цього достатньо тих грошей, які отримує ГТС за транзит», - підкреслила вона.

На її думку, ті, хто розповідає, що українська ГТС застаріла, просто знижують у суспільній свідомості вартість і значимість ГТС.

Тимошенко заявила, що щорічно ГТС приносить Україні $3 млрд.


"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 15:01

 

 

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