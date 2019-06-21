 

21 июня

16:05

Завтра у Києві прощатимуться з Дмитром Тимчуком

15:41

В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

15:01

«Батьківщина» звернулася до ДБР із заявою про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України

14:31

Голова Ради суддів заявив про тиск на суддів з боку ЗЕадміністрації

13:56

У вівторок ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у нардепи

13:46

Фахівці пояснили Зеленському: будівля АП не відповідає музейним потребам

13:00

В округах масово клонуються і реєструються «слуги народу» та усилякі «ЗЕ»

11:27

НАЗК повідомило НАБУ, що Шуфрич постійно щось приховує

11:17

Суд пустив Саакашвілі на вибори

10:45

Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

07:55

Вслід за «кримськими» ЄС продовжив і «секторальні» санкції проти Росії

07:24

Доба ООС: трьох українських військових поранено, один отримав травму

20 июня

23:11

Портнова вже звільнено з КНУ

22:52

Ректор університету ім. Шевченка пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова

20:28

Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області

19:58

Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова

19:13

Офіційна заява КС: указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

18:13

Україна отримала мільярд евро від розміщення євробондів

16:53

ЄС продовжив «кримські» санкції

16:20

Джерела в КС стверджують, що указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

16:12

Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

14:53

Філарет «скасував» усе, що забажав

14:23

Зеленський перетворив свою адміністрацію на «офіс»

13:24

Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг і розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

12:49

До Філарета на його «собор» прибув лише один «високий» представник – з Росії

10:19

«Інформаційний спротив» просить не поширювати домислів про причини та обставини загибелі Дмитра Тимчука

08:06

Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

07:25

Дoба ООС: є втрати

19 июня

18:39

Звільнення Аласанії з посади голови «Суспільного» телебачення визнано незаконним

18:19

Кучма у Мінську знов торкнувся теми блокади ОРДЛО

В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

Такий собі «незалежний від РПЦ» представник РПЦ.


На засіданнях «Міжпарламентської асамблеї Православ'я», яка з гучними скандалами пройшла у Грузії, представників УПЦ (МП) у програмі позначили як членів Російської церкви.

Про це в ексклюзивному коментарі Cerkvarium повідомив голова української делегації у МАП народний депутат Віктор Єленський, інформує RISU.

«Окрім офіційної делегації від нашої країни, були також присутні запрошені гості: єпископ Віктор (Коцаба) з УПЦ (МП) та народний депутат Вадим Новінський. Проте Коцаба у програмі фігурував, як єпископ Російської Церкви, а Новінський попри статут парламентаря не входив до офіційної української делегації», - зазначив Єленський.

Єпископ Віктор (Коцаба) - голова представництва УПЦ (МП) при міжнародних організаціях.. Є постійним учасником різноманітних міжнародних конференцій, круглих столів та експертних нарад, на яких розповідає про «гоніння» та «переслідування» УПЦ (МП).

Нагадаємо, що УПЦ (МП) протестує проти іменування її Московським патріархатом, відмовляється виконувати дію Закону України № 2662-VIII щодо перейменування, а також подає до суду на Міністерство культури України за проведену, відповідно до закону, експертизу, яка встановила ознаки того, що УПЦ (МП) підпорядковується Московському патріархату.

Як відомо, під час засідання «Міжпарламентської асамблеї Православ'я» виник скандал, який призвів до серйозної політичної кризи у Грузії та багатотисячних протестів у Тбілісі. Також під час засідання Асамблеї стався конфлікт між українською та російською делегаціями.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Июня 2019 15:41

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (22)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (44)

Урочистого рукостискання від Зеленського (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 