В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

Такий собі «незалежний від РПЦ» представник РПЦ.

На засіданнях «Міжпарламентської асамблеї Православ'я», яка з гучними скандалами пройшла у Грузії, представників УПЦ (МП) у програмі позначили як членів Російської церкви.

Про це в ексклюзивному коментарі Cerkvarium повідомив голова української делегації у МАП народний депутат Віктор Єленський, інформує RISU.

«Окрім офіційної делегації від нашої країни, були також присутні запрошені гості: єпископ Віктор (Коцаба) з УПЦ (МП) та народний депутат Вадим Новінський. Проте Коцаба у програмі фігурував, як єпископ Російської Церкви, а Новінський попри статут парламентаря не входив до офіційної української делегації», - зазначив Єленський.

Єпископ Віктор (Коцаба) - голова представництва УПЦ (МП) при міжнародних організаціях.. Є постійним учасником різноманітних міжнародних конференцій, круглих столів та експертних нарад, на яких розповідає про «гоніння» та «переслідування» УПЦ (МП).

Нагадаємо, що УПЦ (МП) протестує проти іменування її Московським патріархатом, відмовляється виконувати дію Закону України № 2662-VIII щодо перейменування, а також подає до суду на Міністерство культури України за проведену, відповідно до закону, експертизу, яка встановила ознаки того, що УПЦ (МП) підпорядковується Московському патріархату.

Як відомо, під час засідання «Міжпарламентської асамблеї Православ'я» виник скандал, який призвів до серйозної політичної кризи у Грузії та багатотисячних протестів у Тбілісі. Також під час засідання Асамблеї стався конфлікт між українською та російською делегаціями.