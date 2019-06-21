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Завтра у Києві прощатимуться з Дмитром Тимчуком

У суботу, 22 червня, о 10.00, у київському Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з народним депутатом, координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком, який загинув 19 червня.


Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народний фронт».

Як повідомлялося, 19 червня Тимчука знайшли у власній квартирі у Києві з вогнепальним пораненням в голову. За фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліція розглядала кілька версій: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.

Як повідомили у прокуратурі, пріоритетною версією загибелі Тимчука є самогубство.


"ОБКОМ"

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21 Июня 2019 16:05

 

 

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