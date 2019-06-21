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КС отримав падання щодо перевірки закону про українську мову як державну
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата, які вимагають перевірити на конституційність закон про українську мову.
Про це 21 червня повідомляє прес-служба КС.
«До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII», - йдеться в повідомленні.
Одним із ініціаторів подання був нардеп Вадим Новинський.
Нагадаємо, 25 квітня 2019 р.народні депутати ухвалили закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
За це рішення проголосували 278 парламентарів. Повністю проти проголосувала фракція «Опозиційний блок».
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