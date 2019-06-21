 

21 июня

20:38

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

18:34

Коломойський відповів на заяву Зеленського про великі гроші для Донбасу: «Можу пофарбувати ларьок. Або два»

17:40

КС отримав падання щодо перевірки закону про українську мову як державну

16:05

Завтра у Києві прощатимуться з Дмитром Тимчуком

15:41

В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

15:01

«Батьківщина» звернулася до ДБР із заявою про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України

14:31

Голова Ради суддів заявив про тиск на суддів з боку ЗЕадміністрації

13:56

У вівторок ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у нардепи

13:46

Фахівці пояснили Зеленському: будівля АП не відповідає музейним потребам

13:00

В округах масово клонуються і реєструються «слуги народу» та усилякі «ЗЕ»

11:27

НАЗК повідомило НАБУ, що Шуфрич постійно щось приховує

11:17

Суд пустив Саакашвілі на вибори

10:45

Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

07:55

Вслід за «кримськими» ЄС продовжив і «секторальні» санкції проти Росії

07:24

Доба ООС: трьох українських військових поранено, один отримав травму

20 июня

23:11

Портнова вже звільнено з КНУ

22:52

Ректор університету ім. Шевченка пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова

20:28

Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області

19:58

Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова

19:13

Офіційна заява КС: указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

18:13

Україна отримала мільярд евро від розміщення євробондів

16:53

ЄС продовжив «кримські» санкції

16:20

Джерела в КС стверджують, що указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

16:12

Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

14:53

Філарет «скасував» усе, що забажав

14:23

Зеленський перетворив свою адміністрацію на «офіс»

13:24

Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг і розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

12:49

До Філарета на його «собор» прибув лише один «високий» представник – з Росії

10:19

«Інформаційний спротив» просить не поширювати домислів про причини та обставини загибелі Дмитра Тимчука

08:06

Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

Коломойський відповів на заяву Зеленського про великі гроші для Донбасу: «Можу пофарбувати ларьок. Або два»

Олігарх Ігор Коломойський відповів на запитання, чи обговорював він з Зеленським якийсь конкретний проект по відновленню інфраструктури Донбасу.


«На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок або два», — сказав Коломойський кореспонденту НВ.

Як відомо, за позовом ПриватБанку британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві Зеленський заявив, що Коломойський буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу – хоча він про це ще не знає».

«У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав», - сказав Коломойський.

Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію Зеленського, і сам він теж не шукав зустрічі з ним. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у Зеленського.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Июня 2019 18:34

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (22)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (44)

Урочистого рукостискання від Зеленського (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 