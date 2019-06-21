Коломойський відповів на заяву Зеленського про великі гроші для Донбасу: «Можу пофарбувати ларьок. Або два»

Олігарх Ігор Коломойський відповів на запитання, чи обговорював він з Зеленським якийсь конкретний проект по відновленню інфраструктури Донбасу.

«На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок або два», — сказав Коломойський кореспонденту НВ.

Як відомо, за позовом ПриватБанку британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві Зеленський заявив, що Коломойський буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу – хоча він про це ще не знає».

«У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав», - сказав Коломойський.

Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію Зеленського, і сам він теж не шукав зустрічі з ним. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у Зеленського.