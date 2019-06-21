Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія, який був у монастирі насельником.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Намісник монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому «соборі» Київського патріархату. Натомість отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його у єпископи.

У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч з Києво-Печерською лаврою і привезла два документи. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення намісника Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія.

Філарет наразі є керівником Київської єпархії ПЦУ і в цій якості йому підпорядковувався монастир.

Сам отець Андрій пояснив в коментарі «BBC News Україна», що оскільки Київський патріархат продовжує існувати, то і монастир продовжує перебувати у його підпорядкуванні. «Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ», - сказав він.

Через це, за його словами, на місце викликали поліцію, аби «зафіксувати факт рейдерства». «Нехай цей спір вирішують юристи у суді», - резюмував отець Андрій.

Намісник Макарій зі свого боку сказав журналістам: «Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря».

Він також наполягає, що УПЦ Київського патріархату вже не існує, а тому і не визнає указів Філарета, вважаючи себе чинним намісником.

Як повідомляє кореспондент «ВВС News Україна» з місця події, в самому соборі присутні десятки людей - представники обох сторін. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергує автобус з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня ченці разом з намісником через дії Філарета ухвалили рішення та звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря у його підпорядкування. За це рішення проголосували усі, окрім архімандрита Андрія.

За даними «ВВС News Україна», митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін та поліція. Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом намісник Андрій збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря й надалі вирішуватиме протиріччя в суді.

20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної УПЦ Київського патріархату.

На зібрання прийшли всього два єпископи з Росії та Філарет.

Учасники назвали його «помісним собором» і постановили «відновити» діяльність патріархату. Також зібрання вирішило, що «відновленому» патріархату має належати усе майно колишнього УПЦ КП.

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня.