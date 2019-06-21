 

21 июня

20:38

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

18:34

Коломойський відповів на заяву Зеленського про великі гроші для Донбасу: «Можу пофарбувати ларьок. Або два»

17:40

КС отримав падання щодо перевірки закону про українську мову як державну

16:05

Завтра у Києві прощатимуться з Дмитром Тимчуком

15:41

В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

15:01

«Батьківщина» звернулася до ДБР із заявою про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України

14:31

Голова Ради суддів заявив про тиск на суддів з боку ЗЕадміністрації

13:56

У вівторок ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у нардепи

13:46

Фахівці пояснили Зеленському: будівля АП не відповідає музейним потребам

13:00

В округах масово клонуються і реєструються «слуги народу» та усилякі «ЗЕ»

11:27

НАЗК повідомило НАБУ, що Шуфрич постійно щось приховує

11:17

Суд пустив Саакашвілі на вибори

10:45

Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

07:55

Вслід за «кримськими» ЄС продовжив і «секторальні» санкції проти Росії

07:24

Доба ООС: трьох українських військових поранено, один отримав травму

20 июня

23:11

Портнова вже звільнено з КНУ

22:52

Ректор університету ім. Шевченка пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова

20:28

Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області

19:58

Під головним корпусом КНУ ім. Шевченка – акція протесту проти повернення до університету Портнова

19:13

Офіційна заява КС: указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

18:13

Україна отримала мільярд евро від розміщення євробондів

16:53

ЄС продовжив «кримські» санкції

16:20

Джерела в КС стверджують, що указ Зеленського про розпуск Ради визнано конституційним

16:12

Філарета не будуть відлучати від церкви – бо він сам відлучився

14:53

Філарет «скасував» усе, що забажав

14:23

Зеленський перетворив свою адміністрацію на «офіс»

13:24

Про переїзд адміністрації Зеленського на Лівий беріг і розвантаження центру Києва можна забути: йому сподобався кабінет з видом на Європейську площу

12:49

До Філарета на його «собор» прибув лише один «високий» представник – з Росії

10:19

«Інформаційний спротив» просить не поширювати домислів про причини та обставини загибелі Дмитра Тимчука

08:06

Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров помер

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія, який був у монастирі насельником.


Про це повідомляє BBC News Україна.

Намісник монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому «соборі» Київського патріархату. Натомість отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його у єпископи.

У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч з Києво-Печерською лаврою і привезла два документи. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення намісника Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія.

Філарет наразі є керівником Київської єпархії ПЦУ і в цій якості йому підпорядковувався монастир.

Сам отець Андрій пояснив в коментарі «BBC News Україна», що оскільки Київський патріархат продовжує існувати, то і монастир продовжує перебувати у його підпорядкуванні. «Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ», - сказав він.

Через це, за його словами, на місце викликали поліцію, аби «зафіксувати факт рейдерства». «Нехай цей спір вирішують юристи у суді», - резюмував отець Андрій.

Намісник Макарій зі свого боку сказав журналістам: «Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря».

Він також наполягає, що УПЦ Київського патріархату вже не існує, а тому і не визнає указів Філарета, вважаючи себе чинним намісником.

Як повідомляє кореспондент «ВВС News Україна» з місця події, в самому соборі присутні десятки людей - представники обох сторін. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергує автобус з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня ченці разом з намісником через дії Філарета ухвалили рішення та звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря у його підпорядкування. За це рішення проголосували усі, окрім архімандрита Андрія.

За даними «ВВС News Україна», митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін та поліція. Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом намісник Андрій збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря й надалі вирішуватиме протиріччя в суді.

20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної УПЦ Київського патріархату.

На зібрання прийшли всього два єпископи з Росії та Філарет.

Учасники назвали його «помісним собором» і постановили «відновити» діяльність патріархату. Також зібрання вирішило, що «відновленому» патріархату має належати усе майно колишнього УПЦ КП.

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Июня 2019 20:38

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (22)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (44)

Урочистого рукостискання від Зеленського (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 