Новинський зіскочив з безнадійного списку «Опоблоку» і піде на вибори як мажоритарщик

Глава фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський не піде на вибори за партійним списком.

Про це повідомив Євген Мураєв, який очолює список «Опозиційного блоку», інформує Радіо Свoбода.

За його словами, на одномандатних округах від партії балотуватимуться «дуже достойні представники», зокрема Борис Колесніков та Вадим Новинський.

Раніше повідомлялося, що Новинський ввійшов до першої десятки «Опозиційного блоку».