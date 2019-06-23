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Ділянку ГПУ у Києві забудують друг головного адміністратора Зеленського і кандидат в нардепи від Медведчука

А на виборчій «ділянці» в боротьбі за голоси ЗЕлекторату зійдуться кандидат від «Слуги народу» і колишній член ЗЕ!Команди.


Замовником будівництва житлового будинку на ділянці на території заводу «Арсенал», переданій у користування Генпрокуратурі, є ТОВ «Оболоньторгстандарт», а генпідрядником – ТОВ «Спецмехбуд 21». Як повідомили «Наші гроші», про це свідчать документи на будівництво, розміщені на сайті майбутнього ЖК «Philadelphia Concept House», що фактично буде знаходитися на Кловському узвозі, 19 у Києві.

Згідно з експертним звітом, виконаним за замовлення «Оболоньторгстандарту» у березні цього року, буде збудовано 17-поверхову будівлю на 65 квартир.

Генпідрядник ТОВ «Спецмехбуд 21» отримав дозвіл на виконання будівельних робіт 4 червня.

Вказані компанії пов’язані із Андрієм Вавришем – це заступник директора Департаменту містобудування КМДА, а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development), друг глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. А також – зі скандальним екс-чиновником Дмитром Ісаєнком – екс-заступником Мінрегіонбуду, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. Він зараз балотується до парламенту під номером 15 за списками партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group.

Засновником ТОВ «Спецмехбуд 21» є ТОВ «Спецбудінвест-17», засновниками якого є Василь Шомонка і Олег Тимошенко. Раніше журналісти телепрограми «Наші гроші» з’ясували, що обидві фірми входять до гнізда фірм того самого Дмитра Ісаєнка.

Нагадаємо, що КМДА змінила цільове призначення ділянки, на якій відбудеться будівництво і яка перебуває у постійному користуванні Генпрокуратури, 27 травня. Землі промисловості перевели у землі житлової забудови.

Зміна цільового призначення відбулася з порушеннями, адже, по-перше, проведена без наявного детального плану території; по-друге, суперечить Генплану, оскільки частина ділянки знаходиться на землях промисловості, де будівництво житла заборонене, а частина – на території житлової середньо- та малоповерхової забудови, тобто висотність не може перевищувати 8 поверхів.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових будинків на ділянці заводу «Арсенал», яка зараз перебуває у користуванні ГПУ, були видані Департаментом містобудування КМДА ще у липні 2015 році, коли заступником директора цього департаменту був Андрій Вавриш.

Андрій Вавриш у своєму фейсбуку оприлюднив фотографії, що свідчать про його товариські стосунки з головою адміністрації Зеленського Андрієм Богданом:

Днями Вавриш презентував проект переміщення офісу Зеленського з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати президент Володимир Зеленський, в «Український дім».

Партія Зеленського «Слуга народу» на дострокових парламентських виборах року висунула по мажоритарним округам у Києві щонайменше двох кандидатів, пов’язаних з Андрієм Вавришем – керівницю директорату Мінрегіону Ганну Бондар та архітектора Дмитра Гуріна.

Від «Обкому»: Цікаво, що по столичному 220-ому округу, де від СН балотується А. Бондар, боротися з нею буде нардеп, колишній активний член «ЗЕ!Команди» Сергій Лещенко. Він вже заявив, що «півміста віддали «смотрящому» Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша... Я закликав Володимира Зеленського провести серйозний внутрішній аудит і розібратися, чому від «Слуги народу» у Києві йдуть ставленики скандальних забудовників. Так сталося з моїм рідним Подільським округом, де я все життя вибираю свого депутата. У нас кандидатом від «Слуги народу» призначили колишню підлеглу Вавриша Ганну Бондар. Аналогічні сигнали надходять з інших районів: нібито Вавришу на відкуп віддали половину округів Києва».


"ОБКОМ"

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23 Июня 2019 12:50

 

 

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