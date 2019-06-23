Народний вершник Онищенко міг представляти хіба що свою стайню, аж ніяк не країну

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення суду дозволити нардепу-втікачу Олександру Онищенку балотуватися до Верховної Ради.

«Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях», – зазначив Жданов, повідомляє Громадське.

Як відомо, цього тижня суд зобов’язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Онищенка кандидатом, бо той «представляв Україну на кінних змаганнях».

Раніше ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації, бо той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Нагадаємо, Онищенко фігурує у справі про розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із «Укргазвидобуванням».

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка. 27 липня генпрокурор Ю Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові.

29 липня 2016 року Онищенко заявив про своє перебування в Лондоні.

19 квітня 2018 року Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито з президентом Петром Порошенком.