Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

Член команди «Громадянської позиції» Олександр Комарніцький, якого у Вінниці побили поліцейські, помер після 12-денного перебування у комі.

Про це 23 червня повідомив голова Вінницької облорганізації партії «Громадянська позиція» Сергій Гайструк, інформує Українська правда.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив, що у партії вимагають «жорсткого і невідворотного покарання вбивці у поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції».

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.

Зокрема, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

«Минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт», - розповіли в поліції свою версію подій.