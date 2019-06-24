 

24 июня

15:53

Звільнено голів трьох ОДА

15:37

Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією

12:36

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

08:41

ЦВК не пустила нардепа Парасюка на вибори

08:26

Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

08:02

Добa ООС: поранено трьох українських військових

23 июня

14:17

Народний вершник Онищенко міг представляти хіба що свою стайню, аж ніяк не країну

12:50

Ділянку ГПУ у Києві забудують друг головного адміністратора Зеленського і кандидат в нардепи від Медведчука

07:38

Доба ООС: один наш військовий загинув, вісім - отримали поранення

22 июня

15:52

Новинський зіскочив з безнадійного списку «Опоблоку» і піде на вибори як мажоритарщик

13:14

Суд дозволив нардепу Онищенку балотуватися на виборах – як вершнику-утікачу

07:23

Дoба ООС: постраждав один наш військовий

21 июня

20:38

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

18:34

Коломойський відповів на заяву Зеленського про великі гроші для Донбасу: «Можу пофарбувати ларьок. Або два»

17:40

КС отримав падання щодо перевірки закону про українську мову як державну

16:05

Завтра у Києві прощатимуться з Дмитром Тимчуком

15:41

В Тбілісі єпископ УПЦ Московського патріархату представляв Російську православну церкву (документ)

15:01

«Батьківщина» звернулася до ДБР із заявою про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України

14:31

Голова Ради суддів заявив про тиск на суддів з боку ЗЕадміністрації

13:56

У вівторок ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у нардепи

13:46

Фахівці пояснили Зеленському: будівля АП не відповідає музейним потребам

13:00

В округах масово клонуються і реєструються «слуги народу» та усилякі «ЗЕ»

11:27

НАЗК повідомило НАБУ, що Шуфрич постійно щось приховує

11:17

Суд пустив Саакашвілі на вибори

10:45

Найєм буде займатися «єврооптимізмом» за межами Ради

07:55

Вслід за «кримськими» ЄС продовжив і «секторальні» санкції проти Росії

07:24

Доба ООС: трьох українських військових поранено, один отримав травму

20 июня

23:11

Портнова вже звільнено з КНУ

22:52

Ректор університету ім. Шевченка пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова

20:28

Надія Савченко та її сестра вирішили балотуватися у Донецькій області

Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

Член команди «Громадянської позиції» Олександр Комарніцький, якого у Вінниці побили поліцейські, помер після 12-денного перебування у комі.


Про це 23 червня повідомив голова Вінницької облорганізації партії «Громадянська позиція» Сергій Гайструк, інформує Українська правда.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив, що у партії вимагають «жорсткого і невідворотного покарання вбивці у поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції».

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.

Зокрема, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

«Минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт», - розповіли в поліції свою версію подій.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

24 Июня 2019 08:26

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (24)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (48)

Урочистого рукостискання від Зеленського (15)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 