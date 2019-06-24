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ЦВК не пустила нардепа Парасюка на вибори

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами в депутати двох чинних нардепів - Володимира Парасюка й Аркадія Корнацького.


Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА на сторінці в Facebook, ЦВК ухвалила відповідне рішення на засіданні в неділю, 23 червня, інформує УНІАН.

Зазначається, що Парасюку і Корнацькому відмовлено в реєстрації кандидатами в народні депутати для участі у виборах на мажоритарних округах у зв'язку з «невідповідністю поданих документів вимогам законодавства».

Нагадаємо, Аркадій Корнацький був обраний до Верховної Ради восьмого скликання в одномандатному окрузі №132 у Миколаївській області. Корнацький балотувався як представник «Блоку Петра Порошенка» і став членом президентської фракції в парламенті. 22 травня 2019 року він вийшов із фракції БПП.

Володимира Парасюка обрали народним депутатом в окрузі №122 (Львівська область).

ЦВК також відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати колишньому голові Адміністрації президента Андрію Клюєву, який висувався від «Ліберальної партії України».


"ОБКОМ"

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24 Июня 2019 08:41

 

 

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