Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради Про це говориться в указі №423/2019.

Зокрема, в документі вказується: 1. Внести до пункту 5 Положення про Національну інвестиційну раду, затвердженого Указом Президента України від 29 серпня 2016 року № 356 (зі змінами, внесеними Указом від 10 жовтня 2017 року № 317), зміну, виклавши абзац третій в такій редакції: «До складу Ради входять: Прем'єр-міністр України, Голова Національного банку України (за згодою), Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів». 2. Затвердити персональний склад Національної інвестиційної ради (додається) <…> ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 21 червня 2019 року № 423/2019 СКЛАД Національної інвестиційної ради ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Олександрович - Президент України, Голова Ради Ровнаг АБДУЛЛАЄВ - президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки «SOCAR» (Азербайджанська Республіка) (за згодою) Ахмет АКЧА - голова правління компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» (Турецька Республіка) (за згодою) АРАХАМІЯ Давид Георгійович - секретар Ради ГОНЧАРУК Олексій Валерійович - Заступник Глави Адміністрації Президента України ГРОЙСМАН Володимир Борисович - Прем'єр-міністр України Алан ДЖОУП - генеральний директор компанії «Unilever NV» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою) ЄРМАК Андрій Борисович - помічник Президента України Фумія КОКУБУ - голова ради директорів «Marubeni Corporation» (Японія) (за згодою) Джеймс КОУЛЗ - генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку «Citigroup Inc.» (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Олаф КОХ - голова правління компанії «Metro AG» (Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою) Ізабель КОЧЕР - генеральний директор компанії «Engie SA» (Французька Республіка) (за згодою) КУБІВ Степан Іванович - Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Маргарита ЛУЇ-ДРЕЙФУС - голова правління компанії «Louis Dreyfus Holding B.V.» (Королівство Нідерланди) (за згодою) Девід МАКЛЕННАН - голова правління та генеральний директор компанії «Cargill Inc.» (Сполучені Штати Америки) (за згодою) МАРКАРОВА Оксана Сергіївна - Міністр фінансів України Лакшмі Нівас МІТТАЛ - голова правління та генеральний директор компанії «Arcelor Mittal Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою) Куніхару НАКАМУРА - президент та генеральний директор групи компаній «Sumitomo Согр." (Японія) (за згодою) ПЕТРЕНКО Павло Дмитрович - Міністр юстиції України ПРИСТАЙКО Вадим Володимирович - Заступник Глави Адміністрації Президента України Кріс СІНГХ - президент та генеральний директор компанії «Holtec International, Inc." (Сполучені Штати Америки) (за згодою) СМОЛІЙ Яків Васильович - Голова Національного банку України (за згодою) Султан Ахмед Бін СУЛАЙЕМ - голова правління та генеральний директор групи компаній «DP World» (Об'єднані Арабські Емірати) (за згодою) Ян ТЕЙЛОР - генеральний директор і президент групи компаній «Vitol Holding B.V.» (Королівство Нідерланди) (за згодою) УСТЕНКО Олег Леонідович - Радник Президента України Стефані фон ФРІДЕНБУРГ - головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації (за згодою) Грегорі ХЕКМАН - генеральний директор компанії «Bunge Limited» (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Сума ЧАКРАБАРТІ - президент Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою) Кім ЯНГ-САНГ - президент і генеральний директор компанії «Posco Daewoo Corporation» (Республіка Корея) (за згодою)».

"ОБКОМ" Версия для печати 24 Июня 2019 12:36 Опубликовать Tweet





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