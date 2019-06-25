 

25 июня

22:46

Бережна перемогла Київраду: суд скасував проспекти Бандери і Шухевича у Києві

22:24

Перший заступник глави МЕРТ Нефьодов стане головним митником країни

20:49

Час сплив: МЗС закликало посилити тиск на РФ через полонених українських моряків

20:03

Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

17:32

МЗС відкликає постпреда України при Раді Європи для консультацій

17:12

Команда Зеленського пішла в ОПУ

14:20

Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

13:51

Глава адміністрації Зеленського Богдан причетний до афер на сотні мільйонів

13:12

НБУ презентував купюру номіналом 1 000 гривень (фото)

12:34

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивих повідомлень Портнова про нібито скоєння злочинів Порошенком

12:07

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

11:27

Поліція затримала блогера Дмитра Снєгирьова

09:42

У Зеленського вирішили: плагіат у його промові в Брюсселі – це лише плагіат, а не «провокація» і не «диверсія»

09:11

Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано

08:52

ЦВК ще раз відмовила «вершнику» Онищенку

08:27

Розпочалася безстрокова акція проти забудови Протасового Яру

07:53

Вночі ПАРЄ ухвалила рішення: Росія може повертатися

24 июня

15:53

Звільнено голів трьох ОДА

15:37

Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією

12:36

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

08:41

ЦВК не пустила нардепа Парасюка на вибори

08:26

Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

08:02

Добa ООС: поранено трьох українських військових

23 июня

14:17

Народний вершник Онищенко міг представляти хіба що свою стайню, аж ніяк не країну

12:50

Ділянку ГПУ у Києві забудують друг головного адміністратора Зеленського і кандидат в нардепи від Медведчука

07:38

Доба ООС: один наш військовий загинув, вісім - отримали поранення

22 июня

15:52

Новинський зіскочив з безнадійного списку «Опоблоку» і піде на вибори як мажоритарщик

13:14

Суд дозволив нардепу Онищенку балотуватися на виборах – як вершнику-утікачу

07:23

Дoба ООС: постраждав один наш військовий

21 июня

20:38

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

Розпочалася безстрокова акція проти забудови Протасового Яру

У Солом'янському районі Києва біля Протасового Яру активісти розпочали безстрокову акцію проти незаконної вирубки та забудови зеленої зони.


Про це пише Громадське.

Як повідомляє видання, активісти вже знесли паркан забудовника «Дайтона Груп» та перекрили дорогу.

«Активісти розповідають, що днями тут чергують тітушки, які охороняють вирубку, ображають їх та перешкоджають відеофіксації. За словами місцевих жителів ці тітушки працюють на представника «Національного корпусу» та ексазовця Сергія Коротких на позивний «Боцман». Його тут бачили поряд з «тітушкам», – зазначили в повідомленні.

Також зазначається, що самого забудовника, який планує збудувати на території зеленої зони три 40-поверхівки, пов'язують із Геннадієм Корбаном.

Крім того, повідомляється, що активісти вимагають від правоохоронців цілодобової охорони.

Нагадаємо:

2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити.

3 травня комісія КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику «утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення». Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка вивчатиме інформацію щодо будівництва на ділянці по вул. Амосова, 6.

4 травня протестувальники частково перекривали рух транспорту.


Українська правда

Версия для печати  Версия для печати

25 Июня 2019 08:27

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (7)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (24)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (3)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (53)

Урочистого рукостискання від Зеленського (18)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 