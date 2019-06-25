ЦВК ще раз відмовила «вершнику» Онищенку

Крім того, відмовлено у реєстрації кандидатами у нардепи блогеру Шарію і ще декільком бажаючим.

Такі рішення прийняла Центральна виборча комісія на засіданні 24 червня, вказується на сайті ЦВК.

Раніше ЦВК подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2019 року, яким було задоволено адміністративний позов Онищенка О.Р. до Центральної виборчої комісії про скасування постанови про відмову в реєстрації його кандидатом в народні депутати України.

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