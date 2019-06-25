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У Зеленського вирішили: плагіат у його промові в Брюсселі – це лише плагіат, а не «провокація» і не «диверсія»

Адміністрація Зеленського повідомила, що в промові Зеленського під час виступу в Брюсселі 5 червня були використані тези та висловлювання Петра Порошенка через «стереотипність підходів» неназваних державних службовців та використання ними «наявних напрацювань».


Про це йдеться у відповіді адміністрації Зеленського на запит Українських Новин.

«Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про від відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому», - вказано в документі.

Також у відповіді АП наголосили, «що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент України Володимир Зеленський».

Нагадаємо, 5 червня колишній прес-секретар президента Порошенка Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка під час виступу в Брюсселі.

У той же день заступник голови АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

У заяві адміністрації Зеленського від 5 червня, зокрема, говорилося: «Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка».


"ОБКОМ"

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25 Июня 2019 09:42

 

 

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