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Поліція затримала блогера Дмитра Снєгирьова

Про це повідомляють його друзі у соцмережах.


Так, журналіст Дмитро Олійник повідомив сьогодні наступне:

«Поліція затримала військового аналітика та керівника громадської ініціативи Дмитро Снєгирьова. Звинувачують у крадіжці. Кажуть, що справа в суді.

Як на мене, саме цікаве відбувалося перед затриманням. Дмитро Снєгирьов виступив з відкритим зверненням до Арсена Авакова з вимогою звільнення з лав поліції Комарницького В.М.

Чому? У 2014 році депутатська фракція Луганської обласної ради від Партії регіонів, в яку входив Комарницький В.М. одноголосно проголосувала за прийняте Луганською обласною радою рішення про звернення «по допомогу до братнього народу Російський Федерації у разі подальшої ескалації конфлікту».

А зараз, уявіть собі, до Кабінету міністрів України внесено кандидатуру Комарницького В.М. на посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

Але ж це не все. Зараз вибори. Дмитро Снєгирьов опублікував інформацію про кандидата по 113 округу від партії «Опозиційна платформа - За життя» Володимира Струка, який у травні 2014 року був одним з організаторів так званого «загону самооборони» в Луганській області.

Так, людина, яка формувала загони «самооборони» іде депутатом. Вас це може трохи дивувати, але насправді це доволі типовий випадок. Дмитро Снєгирьов роками послідовно викриває подібних їм злочинців, які намагаються пролізти в начальники<…>

Я розумію, що буде суд. Але місяць тому Снєгирьов пережив інсульт. Після інсульту потрібно постійно приймати ліки, а суди за фабрикованими справами можуть йти роками. Не варто сподіватися, що в наших СІЗО йому нададуть нормальну медичну допомогу<…>

Діяльність Снєгирьова ви можете побачити на його сторінці<…>

В мене немає жодної довіри до поліції та висунутих звинувачень, тож буду слідкувати за ситуацією та шукати більше інформації» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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25 Июня 2019 11:27

 

 

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