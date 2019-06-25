Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

«Шкода, що наші європейські партнери нас не почули…»

Про це Зеленський написав у Facebook:

«Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини.

Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї.

Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше.

Я вдячний українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей.

Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні.

А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя».