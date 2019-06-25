Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивих повідомлень Портнова про нібито скоєння злочинів Порошенком

За фактом завідомо неправдивих повідомлень колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито скоєння злочинів п'ятим президентом України Петром Порошенком зареєстровано кримінальне провадження, повідомив адвокат Порошенка, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань.

На прес-конференції у вівторок в агентстві Інтерфакс-Україна І. Головань зазначив, що заяви Портнова про те, що нібито Порошенка притягуватимуть до кримінальної відповідальності, є «юридичним тролінгом».

«Тут немає мети домогтися справедливості. Тут узагалі немає юриспруденції. Йдеться про виключно політичні операції, про створення інформаційних приводів і створення проблем Порошенку й очолюваній ним політичній силі в передвиборному процесі», - наголосив адвокат.

Він висловив переконання в тому, що за такі дії має бути відповідальність.

«Відповідальність за це передбачено в Кримінальному кодексі - завідомо неправдиві показання. Зараз я можу сказати, що зареєстровано кримінальне провадження за чотирма епізодами діяльності пана Портнова – щодо заяв про ситуацію з українськими моряками, телеканалу «Прямий», щодо «Кузні на Рибальському» та Вищої ради правосуддя. На наше глибоке переконання, кожна з цих заяв - це абсолютно неправдиве повідомлення про злочин, і ми на цьому наполягаємо, і зареєстровано відповідне кримінальне провадження», - розповів Головань.

Адвокат висловив сподівання на те, що цю справу буде розслідувано належним чином.

При цьому Головань додав, що порушуватиметься питання і про відкриття аналогічного кримінального провадження за заявою народних депутатів України Василя Німченка та Нестора Шуфрича (обидва - фракція «Опозиційний блок») - у ДБР про те, що Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман вчинили захоплення державної влади.