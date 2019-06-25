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Глава адміністрації Зеленського Богдан причетний до афер на сотні мільйонів
Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Колишній уповноважений з питань антикорупційної політики в уряді Азарова (у 2010-2014 роках) добре розуміється на офшорних схемах.
Зокрема, журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що у 2011 році Андрій Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв. м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв. м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.
Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.
Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.
Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії «Айдельберг ресорсіс ІНК.» (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.
Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла «Світловодському маслосиркомбінату» з групи «Клуб сиру» не розрахуватися за кредит у банку «Фінанси та кредит».
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.
Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою «Карлівського заводу сухого молока». Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми «Айдельберг».
За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.
Також про зв'язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм (№48 у списку «Слуги народу»), який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом «Пукшин та партнери».
Сам Богдан підтвердив журналістам зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи «Клуб сиру».
Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії «Дніпровська молочна компанія» з групи «Клуб сиру».
У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: «реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» за попередньою змовою з посадовими особами «Клуб сиру» від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.»...
Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.
Зокрема, у 2008 році банк «Надра», акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії «Каховка Пром-Агро» кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.
Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності «Місто банку» молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.
У 2015-му році, коли «Надра» почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка «Весдікс Інвестментс Лімітед», співзасновником якої була офшорка «Айдельберг ресорсіс ІНК» уже під кервництвом Богдана.
Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень - і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль «Каховка Пром-Агро», а «Надра» залишився без повернутого кредиту і заводу.
Офіційно у суді компанію «Весдікс Інвестмент Лімітет» представляв Бабій - колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії «Слуга народу».
Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина «по підприємству, яке рейдернули».
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