|
|
|
Команда Зеленського пішла в ОПУ
Також Зеленський затвердити положення про ОПУ.
У зв’язку з перетворенням Зеленським Адміністрації президента України в Офіс президента України, він підписав декілька відповідних указів:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №450/2019
25 червня 2019 року
Про призначення О.Дніпрова Керівником Апарату Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №449/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення О.Дніпрова з посади Керівника Апарату Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №448/2019
25 червня 2019 року
Про призначення К.Тимошенка Заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №447/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення К.Тимошенка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №446/2019
25 червня 2019 року
Про призначення Р.Рябошапки Заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №445/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення Р.Рябошапки з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №444/2019
25 червня 2019 року
Про призначення В.Пристайка Заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення В.Пристайка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №442/2019
25 червня 2019 року
Про призначення Ю.Костюка Заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №441/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення Ю.Костюка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №440/2019
25 червня 2019 року
Про призначення О.Гончарука Заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №439/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення О.Гончарука з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №438/2019
25 червня 2019 року
Про призначення С.Трофімова Першим заступником Керівника Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №437/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення С.Трофімова з посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №436/2019
25 червня 2019 року
Про Положення про Офіс Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №435/2019
25 червня 2019 року
Про призначення А.Богдана Керівником Офісу Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №434/2019
25 червня 2019 року
Про звільнення А.Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку