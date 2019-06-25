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Команда Зеленського пішла в ОПУ

Також Зеленський затвердити положення про ОПУ.


У зв’язку з перетворенням Зеленським Адміністрації президента України в Офіс президента України, він підписав декілька відповідних указів:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №450/2019

25 червня 2019 року

Про призначення О.Дніпрова Керівником Апарату Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №449/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення О.Дніпрова з посади Керівника Апарату Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №448/2019

25 червня 2019 року

Про призначення К.Тимошенка Заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №447/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення К.Тимошенка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №446/2019

25 червня 2019 року

Про призначення Р.Рябошапки Заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №445/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення Р.Рябошапки з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №444/2019

25 червня 2019 року

Про призначення В.Пристайка Заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення В.Пристайка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №442/2019

25 червня 2019 року

Про призначення Ю.Костюка Заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №441/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення Ю.Костюка з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №440/2019

25 червня 2019 року

Про призначення О.Гончарука Заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №439/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення О.Гончарука з посади Заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №438/2019

25 червня 2019 року

Про призначення С.Трофімова Першим заступником Керівника Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №437/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення С.Трофімова з посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №436/2019

25 червня 2019 року

Про Положення про Офіс Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №435/2019

25 червня 2019 року

Про призначення А.Богдана Керівником Офісу Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №434/2019

25 червня 2019 року

Про звільнення А.Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України


"ОБКОМ"

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25 Июня 2019 17:12

 

 

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