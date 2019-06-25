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МЗС відкликає постпреда України при Раді Європи для консультацій

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що відкликає постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації до ПАРЄ.


«У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, й відновити її буде надзвичайно складно. Із лідера зусиль для захисту прав людини організація перетворилася на простого менеджера, причому такого собі. Тому відкликаємо нашого посла при РЄ для консультацій», - написав Клімкін на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами глави МЗС України, проблема полягає зовсім не в самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ (на його думку, це скоріше символіка) - а в тому, що це «поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ».

«За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для «нормандського формату2 та Мінського майданчика я вже неодноразово згадував», - пояснив міністр.

Він наголосив, що реальні виклики з'являться тоді, коли країни та політики, які підтримали повернення Росії до ПАРЄ, «намагатимуться вирішувати питання Донбасу й енергетичної незалежності, наприклад газового транзиту», за рахунок України. «І це ризикуємо відчути відразу після парламентських виборів», - сказав Клімкін.

Водночас глава МЗС України зазначив, що рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийнято до президентських виборів в Україні - воно назрівало й було б ухвалене за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні.

«А ще особливо прикро, що все це сталося за французького головування в РЄ. Бути країною-засновником «нормандського формату» й розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодних із висунутих умов – це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який іще відгукнеться всій Європі», - додав Клімкін.

Він також висловив удячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

«Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їх участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам нема чого шукати. Тому призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям. Куди складніше, власне, з Радою Європи – це наш юридичний і людський обов’язок брати участь у її механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий», - пояснив Клімкін.


"ОБКОМ"

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25 Июня 2019 17:32

 

 

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