Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів, повідомляє Українська правда.

Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі не може бути м'якішого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.

Свою скаргу до КС Савченко направила у травні 2018 року.