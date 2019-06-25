Час сплив: МЗС закликало посилити тиск на РФ через полонених українських моряків

Сьогодні закінчується термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення та звільнення українських моряків.

Міністерство закордонних справ України закликало посилити тиск на Росію в питанні військовополонених українських моряків на саміті G20. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МЗС Павло Клімкін, інформує Прямий.

Як наголосив міністр, сьогодні закінчується термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення та звільнення українських моряків.

Також він заявив, що підписав листа до міністрів закордонних справ країн G20 і Європейського союзу.

«Закликаю під час наступної зустрічі «двадцятки» в Осаці застосувати всі можливі важелі для впливу на РФ для звільнення українських моряків», - написав урядовець.

Клімкін зазначив, що по завершенні терміну Україна має не тільки моральне, а й юридичне право виносити питання на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

«І головне: Росія або виконує рішення міжнародного арбітражу, або доводить, що не виконує так звану конституцію міжнародного простору — Конвенцію з морського права. А також не поважає імунітетів, які є основою поняття суверенітету», - підкреслив глава МЗС.

Раніше сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде виконувати вимогу Трибуналу ООН щодо негайного звільнення військовополонених українських моряків.

25 травня Міжнародний Трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити наших військовослужбовців і повернути їх в Україну.