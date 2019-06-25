Перший заступник глави МЕРТ Нефьодов стане головним митником країни

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити главою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Як повідомили в прес-службі, таке рішення було прийнято за результатами останнього етапу конкурсу - співбесіди.

Трійка фіналістів представила членам Комісії свою програму розвитку Митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії.

Напередодні стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд відновив дію розпорядження Кабінету міністрів про проведення конкурсу на пост голови Державної митної служби.

На початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на державну митну службу України та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.