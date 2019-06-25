 

25 июня

22:46

Бережна перемогла Київраду: суд скасував проспекти Бандери і Шухевича у Києві

22:24

Перший заступник глави МЕРТ Нефьодов стане головним митником країни

20:49

Час сплив: МЗС закликало посилити тиск на РФ через полонених українських моряків

20:03

Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

17:32

МЗС відкликає постпреда України при Раді Європи для консультацій

17:12

Команда Зеленського пішла в ОПУ

14:20

Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

13:51

Глава адміністрації Зеленського Богдан причетний до афер на сотні мільйонів

13:12

НБУ презентував купюру номіналом 1 000 гривень (фото)

12:34

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивих повідомлень Портнова про нібито скоєння злочинів Порошенком

12:07

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

11:27

Поліція затримала блогера Дмитра Снєгирьова

09:42

У Зеленського вирішили: плагіат у його промові в Брюсселі – це лише плагіат, а не «провокація» і не «диверсія»

09:11

Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано

08:52

ЦВК ще раз відмовила «вершнику» Онищенку

08:27

Розпочалася безстрокова акція проти забудови Протасового Яру

07:53

Вночі ПАРЄ ухвалила рішення: Росія може повертатися

24 июня

15:53

Звільнено голів трьох ОДА

15:37

Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією

12:36

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

08:41

ЦВК не пустила нардепа Парасюка на вибори

08:26

Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

08:02

Добa ООС: поранено трьох українських військових

23 июня

14:17

Народний вершник Онищенко міг представляти хіба що свою стайню, аж ніяк не країну

12:50

Ділянку ГПУ у Києві забудують друг головного адміністратора Зеленського і кандидат в нардепи від Медведчука

07:38

Доба ООС: один наш військовий загинув, вісім - отримали поранення

22 июня

15:52

Новинський зіскочив з безнадійного списку «Опоблоку» і піде на вибори як мажоритарщик

13:14

Суд дозволив нардепу Онищенку балотуватися на виборах – як вершнику-утікачу

07:23

Дoба ООС: постраждав один наш військовий

21 июня

20:38

Розкольники Філарета вже намагаються захопити монастир Православної церкви України

Бережна перемогла Київраду: суд скасував проспекти Бандери і Шухевича у Києві

Доки не буде розглянуто апеляцію, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо повернення проспектам старих назв не набере чинності.


Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Дмитро Біловчук.

Він розповів, що сьогодні суд частково задовольнив позовні вимоги громадянки Олени Бережної та двох громадських організацій, повернувши проспектам радянські назви Московський (проспект Бандери) та Генерала Ватутіна (проспект Шухевича).

Разом з тим адвокат зазначив, що мотивувальну частину рішення суд не оголосив, тому він не знає, чим керувався суд, ухвалюючи таке рішення.

Водночас він заявив, що як тільки отримає повний текст ухвали, то оскаржить її в апеляційному адміністративному суді.

Також адвокат додав, що допоки апеляційна інстанція не розгляне і не ухвалить рішення щодо даного позову, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо повернення проспектам старих назв не набере чинності.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

25 Июня 2019 22:46

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (7)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (24)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (3)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (53)

Урочистого рукостискання від Зеленського (18)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 