Бережна перемогла Київраду: суд скасував проспекти Бандери і Шухевича у Києві

Доки не буде розглянуто апеляцію, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо повернення проспектам старих назв не набере чинності.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Дмитро Біловчук.

Він розповів, що сьогодні суд частково задовольнив позовні вимоги громадянки Олени Бережної та двох громадських організацій, повернувши проспектам радянські назви Московський (проспект Бандери) та Генерала Ватутіна (проспект Шухевича).

Разом з тим адвокат зазначив, що мотивувальну частину рішення суд не оголосив, тому він не знає, чим керувався суд, ухвалюючи таке рішення.

Водночас він заявив, що як тільки отримає повний текст ухвали, то оскаржить її в апеляційному адміністративному суді.

Також адвокат додав, що допоки апеляційна інстанція не розгляне і не ухвалить рішення щодо даного позову, рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо повернення проспектам старих назв не набере чинності.